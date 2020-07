Il regista americano Oliver Stone ritiene che il fondatore di Wikileaks Julian Assange ha aiutato la verità a venire alla luce, è importante per preservare il diritto delle persone a ricevere informazioni.

“Julian Assange è colui che ha aiutato la verità a venire alla luce.

Ha fatto un grande lavoro per conto dell’umanità, nonostante l’atteggiamento disumano verso di lui. Questo caso è fondamentale per mantenere il nostro diritto all’informazione e la nostra più grande libertà contro l’oppressione degli Stati Uniti e del Regno Unito, che ora sono tirannia!” ha scritto il regista su Twitter.

In precedenza si è appreso che l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra, dove Assange si nascondeva dal 2012, ha deciso di rifiutare rifugio diplomatico. La polizia britannica ha poi riferito che Assange è stato arrestato su un mandato rilasciato nel 2012 per la mancata comparizione in tribunale.

Assange è diventato famoso per una serie di pubblicazioni, tra cui quelle che riguardavano le operazioni militari degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq.

Con i materiali sono state divulgate informazioni su singoli episodi che riguardano la morte dei civili.

Sulle operazioni in Iraq, i documenti mostrano i dati sui morti dal 2004 fino al 2010, secondo i dati di WikiLeaks, più della metà sono civili (circa 66mila di 109). Inoltre, Assange ha pubblicato informazioni sulle condizioni di detenzione nella prigione americana di Guantanamo a Cuba.

Nel 2010, il fondatore di WikiLeaks è stato accusato in Svezia di crimini a sfondo sessuale, il cui coinvolgimento egli nega. Un tribunale svedese ha dichiarato Assange ricercato internazionale, poi è stato arrestato a Londra, ma presto è stato rilasciato su cauzione. Nel 2017 il caso contro Assange in Svezia è stato chiuso, ma dopo la notizia del suo arresto, la procura ha detto che sta studiando la possibilità di riaprire le indagini.