Le prossime elezioni del capo di stato americano sono previste per l’autunno di quest’anno.

“Ora dobbiamo soddisfare le speranze dell’America fidandoci di Dio, unendo la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Mi candido come presidente degli Stati Uniti”, ha scritto West su Twitter.

​Mancano solo quattro mesi prima del giorno delle elezioni il 3 novembre, e non è se il tweet di West si riferisca a quest’anno, tuttavia, il messaggio contiene anche l’hashtag “#2020VISION”.

Né è chiaro se il 43enne abbia presentato i documenti ufficiali da presentare alle schede elettorali statali. La scadenza per l’aggiunta di altri candidati indipendenti al voto non è ancora passata in molti stati.

Molte celebrità hanno espresso il loro sostegno a West, tra cui sua moglie Kim Kardashian e il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk.

​West e Kardashian avevano in precedenza visitato Donald Trump alla Casa Bianca per discutere della riforma carceraria. Il rapper aveva detto, durante i bizzarro incontro col presidente nel 2018, che Trump lo ha fatto sentire come Superman, lo ha abbracciato e ha dichiarato: “Adoro questo ragazzo.”

Alla domanda se West potesse essere un futuro candidato alla presidenza, Trump ha risposto: “Potrebbe benissimo esserlo”.

West in precedenza si era riferito ai sostenitori di Trump che, secondo lui, vengono “trattati come nemici dell’America per quello che provano”.

“Sei mai stato picchiato nella tua scuola per aver indossato il cappello sbagliato? I liberali fanno i prepotenti con i sostenitori di Trump!”, ha sostenuto.

Secondo quanto riferito da TMZ, sembra che West “sia pronto a confrontarsi con Donald Trump nelle elezioni generali”. Il portale ha evidenziato, tuttavia, che l’artista non ha ancora reso ufficiale la sua candidatura davanti alla Commissione elettorale federale, che è un requisito per partecipare alla corsa presidenziale negli Stati Uniti.