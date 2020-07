La Lega protesta a Porto Pino: “Basta sbarchi sulle nostre coste”, Ennas nuovo responsabile nel Sulcis

Michele Ennas, consigliere regionale, è il nuovo referente Lega Salvini Premier Sardegna per il Sulcis-Iglesiente.

“Ringrazio il nostro coordinatore regionale Eugenio Zoffili per la fiducia accordatami. Stiamo svolgendo un grande lavoro e questo incarico e’ fonte di ulteriore motivazione per dare e fare sempre di più.

Stiamo portando avanti le istanze del nostro popolo alternando la necessaria presenza all’interno dei palazzi con quella sulle piazze, tra la gente interpretando così a pieno lo spirito e animo più puro del nostro partito.

Sono tante le persone che quotidianamente si stanno avvicinando al nostro movimento e tanti gli amministratori locali che vogliono aderire. Il nostro e’ un progetto che mira da sempre a dare voce alle peculiarità e specificità dei territori, soprattutto quelli che, come il sulcis iglesiente, non hanno trovato ascolto per tanto, troppo, tempo.”