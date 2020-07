A causa della gestione dell’emergenza Covid-19, che ha costretto l’Artista a rinviare l’uscita del suo nuovo album, in un primo momento previsto per il 2020 e ora posticipato nel periodo primaverile del 2021, le date live di Ermal Meta annunciate nei primi mesi del prossimo anno nei più importanti Palasport, vengono riprogrammate per dicembre 2021.

Questi attesissimi concerti, che segnano il grande ritorno sul palco di uno dei cantautori italiani più apprezzati, i cui ultimi tour hanno registrato ovunque sold out in tutte le più prestigiose venues, toccheranno, nel mese di dicembre, le arene indoor delle principali città italiane.



Queste le nuove date del tour:

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)

Entro il 30 settembre sarà comunicata la data di recupero del concerto inizialmente previsto al Pala Florio di BARI l’8 marzo 2021.

I biglietti già acquistati per gli show previsti a marzo 2021 rimangono validi per gli show di dicembre 2021.