A Baltimora, sulla costa est degli Stati Uniti, manifestanti hanno rovesciato e rimosso una statua di Cristoforo colombo, stando a quanto riferisce il Baltimora Sun, ed è l’ultimo monumento in ordine di tempo entrato nel mirino dell’ondata di manifestazioni antirazziste propagatesi dopo la morte di George Floyd, afroamericano rimasto ucciso a Minneapolis lo scorso maggio mentre era in stato di arresto. Immagini diffuse dal Baltimore Sun mostrano la statua del navigatore italiano rimossa con delle funi dal nei pressi della Little Italy di Baltimora e trasportata nel vicino porto nella notte.