In via Marongiu a Cagliari la polizia ha notato un’auto con all’interno tre persone ben note alle forze dell’ordine. Fermata l’auto, gli agenti hanno identificato Pitzalis Roberto, 55enne, Chessa Andrea, 32enne, e Cosa Serena, 29enne, subito apparsi particolarmente nervosi e agitati. I poliziotti hanno così trovato 11 grammi di cocaina in pietra, una metà nascosta sotto il sedile e l’altra metà tra indumenti intimi della donna, insieme alla somma di 745 euro ; è stata rinvenuta, inoltre, la somma di 745 euro.

Durante la perquisizione nelle abitazioni la polizia ha trovato inoltre 3 boccette di metadone da 20 milligrammi ciascuna, nascoste all’interno di un pouf della camera da letto di uno dei tre, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le tre persone sono state arrestate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

Due di loro erano stati arrestati già lo scorso 8 maggio per lo stesso reato. La donna inoltre era sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Carbonia ed è stata denunciata.