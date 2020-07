Prima hanno fatto scorta di superalcolici in un supermercato di Valledoria, poi sono scappati senza pagare, trascinando con l’auto un cliente che aveva cercato di fermarli. Dopo un lungo inseguimento i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Valledoria hanno arrestato due uomini, uno di 24 anni, originario dell’Ogliastra, e uno di 31, napoletano, entrambi residenti a Sassari con l’accusa di rapina impropria e lesioni personali.

I due sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.

La dinamica: i due uomini sono entrati, all’incirca all’ora di chiusura, nel supermercato “SuperConcas” di corso Europa e hanno riempito uno zaino con 600 euro di superalcolici, per poi uscire senza pagare. Una commessa del market ha dato l’allarme e un cliente ha cercato di fermarli, dapprima affrontandoli fisicamente e poi aggrappandosi all’auto in fuga, che l’ha trascinato per alcuni metri. I militari, coordinati dal comandante della compagnia, Sergio Pagliettini, hanno fatto scattare il piano antirapina e dopo un lungo inseguimento hanno intercettato l’auto a Castelsardo.

Il cliente è stato accompagnato alla guardia medica di Valledoria con prognosi di sette giorni di cure per escoriazioni.