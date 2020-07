I 35 mila gli ettari di territorio sardo sotto vincolo di servitù militare si possono ridurre? Questa la domanda a cui il Movimento 5 stelle proverà a rispondere il 10 luglio.

Emanuela Corda e Luca Frusone, Portavoce alla Camera, illustreranno le proposte e lo stato di attuazione per ridurre gli spazi assegnati alle servitù militari in Sardegna, la programmazione delle bonifiche ambientali per un pieno recupero.

L’evento è promosso dal Facilitatore Formazione e Coinvolgimento Sardegna, Francesco Desogus. Per iscriversi all’iniziativa basterà cliccare su PARTECIPA e accettare l’informativa sulla privacy.