I 20 chilometri di rete idrica di Sarroch divisi in distretti telecontrollati e dotati di apparecchiature che regoleranno portate e pressioni. Abbanoa sta procedendo con gli interventi di ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino avviato l’anno scorso con una campagna di monitoraggio dei principali snodi e dei serbatoi. Ciò ha consentito di studiare nel dettaglio le criticità e delineare gli interventi necessari a rendere efficiente la rete garantendone una migliore gestione.

Ora sono in corso gli interventi che porteranno all’installazione di particolari strumentazioni di sezionamento, distrettualizzazione, misure e telecontrollo. La rete idrica cittadina sarà divisa in distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti, di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Tutto questo grazie all’installazione di particolari apparecchiature la cui installazione è in corso. Giovedì 9 luglio 2020 i tecnici procederanno all’installazione delle apparecchiature nei nodi realizzati in via Dante, via Trento e via San Giorgio. Sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il centro abitato dalle 8.30 alle 16.30.

Successivamente saranno necessari i tempi tecnici variabili per zona per normalizzare il servizio e garantire gli standard ottimali di distribuzione entro la serata. L’acqua rientrerà nel pomeriggio nelle zone a quote più basse mentre nelle zone a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete il servizio rientrerà alla normalità gradualmente durante la serata. Questo perché, dopo la conclusione dei lavori alle 16.30, sarà necessario rimettere in pressione ben 20 chilometri di reti idriche rimaste vuote per ore e far aumentare i livelli nel serbatoio cittadino.

Tutte le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre in rete necessarie a limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare operazioni di spurgo se dovessero verificarsi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. L’operazione rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti che il Gestore sta portando avanti tramite imprese altamente specializzate. Sarroch è tra i primi trenta Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che si svolge a partire da un’indagine sulla rete ammalorata con installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne e con ispezioni mirate.