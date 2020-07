Fortza Paris lascia il tavolo del centrodestra. “Il partito – dichiara Liviana Murgia – si vede costretto a lasciare, poiché 3 forze politiche nazionali si sono divise i territori come se si giocasse a Risiko, senza tener conto dell’espressione delle altre forze politiche e soprattutto senza coinvolgere i territori”.

“Non si può continuare – continua Murgia – ad accettare passivamente gli ordini che arrivano da Roma, noi non ci stiamo e vogliamo lavorare per lo sviluppo della Sardegna, partendo e dalle realtà che ci contraddistinguono dal resto delle altre regioni italiane. Per noi le amministrative devono esser il motore della politica regionale. Il nome del candidato sindaco non può esser deciso da un’unica volontà politica, ma ci si doveva lavorare coinvolgendo tutti i partiti che avevano firmato un patto di rispetto e di ampia partecipazione”.