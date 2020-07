Slitta a ottobre l’apertura del processo ter per il sequestro dell’allevatore di BonorvaTitti Pinna. Sul banco degli imputati, che vede imputato il 52enne di Macomer, Giovanni Sanna, 52 anni di Macomer, accusato di aver partecipato a tutte le fasi del rapimento, per il quale sono già stati condannati in via definitiva Salvatore Atzas, Giovanni Maria “Mimmiu” Manca e Antonio Faedda, rispettivamente a 30, 28 e 25 anni di reclusione.

Questa mattina, presenti il procuratore aggiunto della Dda, Gilberto Ganassi, e l’avvocata della difesa, Desolina Farris, i giudici della Corte d’Assise di Sassari, presieduta da Massimo Zaniboni, si sono dichiarati incompatibili in quanto avevano già giudicato in un precedente procedimento gli altri imputati, tutti poi, come detto, condannati.

L’udienza è stata quindi aggiornata all’1 ottobre, quando saranno nominati i nuovi giudici che presiederanno il processo contro Giovanni Sanna , noto “Fracassu”.