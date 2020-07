“Ergastolo per Vincenzo Unali”. È la condanna chiesta dal pm di Sassari, Giovanni Porcheddu, alla Corte d’assise di Sassari per l’allevatore di Mores, alla sbarra per l’omicidio di Alessio Ara, 37 anni, ucciso con una fucilata a Ittireddu il 15 dicembre del 2016.

Unali si è sempre dichiarato innocente, ma per l’accusa avrebbe ammazzato Ara perché faceva la corte a una delle sue figlie, già legata sentimentalmente a un altro uomo con cui la famiglia dell’imputato era in affari. La tesi è stata ribadita anche oggi davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Zaniboni.

La discussione in Assise è proseguita con gli interventi degli avvocati di parte civile, Ivan Golme e Luigi Esposito. La prossima settimana è attesa la replica dell’avvocato Pietro Diaz, che difende Unali.