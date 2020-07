Nel parco di Monte Claro torna il cinema all’aperto, con la proiezioni di grandi classici sotto le stelle per la rassegna “Il cinema delle coppie”, organizzata dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda insieme alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu.

Sono otto le proiezioni di pellicole in bianco e nero, proposte dal 7 al 30 luglio, sempre alle 21. Lo spazio allestito per accogliere l’arena è nella parte alta del colle, davanti alla Cappella di Santa Maria Chiara. L’ingresso è gratuito. L’accesso alle proiezioni sarà stabilito in ordine di arrivo e limitato al numero di posti a sedere, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid19. Il filo conduttore di questa nuova edizione è legato alle grandi coppie del grande schermo.

Si parte con il musical e un grande titolo “Follie d’inverno” di George Stevens (1936, 105′), protagonisti gli straordinari Fred Astaire e Ginger Rogers. Si prosegue con altri sette appuntamenti, in compagnia di altre immortali coppie di interpreti: Woody Allen e Diane Keaton, Spencer Tracy e Katharine Hepburn, Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, Franca Valeri e Alberto Sordi, Cary Grant e Ingrid Bergman. Chiude la rassegna il film “Il giorno più corto” di Sergio Corbucci, che mette in scena, oltre alla coppia Franchi-Ingrassia, ben 88 interpreti italiani e internazionali.