“Dobbiamo lavorare per trovare un nuovo punto di equilibrio tra urbanistica, paesaggio ed edilizia che non significa voler cementificare ma voler restituire certezza del diritto”, sono le parole del presidente della Regione Christian Solinas circa il Piano paesaggistico regionale durante un incontro del Psd’Az a Quartu.

Infatti, “qualcuno si dovrà pur porre un problema se negli ultimi vent’anni i Comuni non sono riusciti ad adeguare i propri strumenti urbanistici al Ppr, se abbiamo perso 30mila posti di lavoro nell’edilizia”, ha osservato Solinas. Il vero tema, ha aggiunto il governatore, “è la qualità architettonica: noi possiamo fare un grande lavoro di sostituzione di tutte quelle volumetrie incongruenti, senza consumare ulteriore territorio, semplicemente riqualificando e consentendo a chi deve fare turismo di poter competere con strumenti adeguati”.

Tutto questo, ha ripetuto, “non vuol dire cementificare, ma solo dare una risposta a un settore che ha bisogno di certezze. Potrebbe trattarsi anche di risposte negative in alcuni casi, ma oggi il problema principale è che gli operatori economici non hanno risposte né in un senso né nell’altro. E’ l’incertezza il grande disvalore perché nessuno sa ben dire cosa possa o non possa fare, e si resta appesi”.