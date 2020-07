Sulla strada statale 125var ‘Orientale Sarda’ (ex NSA 232) è provvisoriamente chiuso il tratto al km 10,809, in località Maracalagonis in provincia di Cagliari, a causa di in mezzo pesante in fiamme.

Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.