“Una squadra di donne per la ripresa della Sardegna dopo il COVID19”. E’ questo il tema della conferenza stampa promossa da Azzurro Donna Sardegna per sabato, alle ore 10, a Palazzo Doglio. Ad annunciare l’iniziativa è la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Ada Lai.

Il “battesimo” della nuova squadra vedrà la partecipazione della coordinatrice nazionale Catia Polidori, del coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, dell’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda e dei altri rappresentanti locali e regionali del movimento forzista.

“In questa fase difficile per la nostra isola e per l’Italia – spiega Lai- vogliamo fare nostro il motto kennedyano e chiederci che cosa possiamo fare non per noi stesse, ma per il nostro Paese. Siamo venti donne che hanno alle spalle storie professionali, politiche e personali grazie alle quali possiamo dare un contributo ideale, di valori e politico alla vita pubblica della nostra comunità. Vogliamo uscire dal cliché del rivendicazionismo fine a sé stesso e non chiediamo spazi ‘in quanto donne’: vogliamo “occuparli” positivamente e con la forza dei fatti per tradurre le nostre idee in azione politica quotidiana”.

Azzurro donna annuncerà durante l’incontro con i giornalisti un programma di eventi territoriali, di proposte e dl iniziative che già dalle prossime settimane entreranno nella fase operativa.