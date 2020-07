Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24h sono stati registrati 138 nuovi positivi, che fanno salire, ma anche sul fronte vittime non ci sono buone nuove, che contano 30 decessi (34.889 in tutto dall’inizio dell’emergenza).

Sono 940 i ricoverati con sintomi, in calo di 6 unità rispetto a ieri. In 70 in terapia intensiva (-2 da ieri). Scende di 467 unità il conteggio degli attualmente positivi al virus (14.242).

Per quanto riguarda i tamponi effettuati, sono in tutto 5.703.673 (+43.219 da ieri). Sono 7, infine le regioni (Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata) che non registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore.