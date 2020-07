Dovrebbe essere in via delle Botteghe Oscure, al 54, la nuova sede della Lega a Roma. E’ quanto apprende l’AdnKronos, dopo i rumors degli scorsi mesi, quando si parlava di una sede ormai certa in via della Panetteria, a due passi da Fontana di Trevi. Motivi di spazi e valutazione dei costi hanno spinto i leghisti a fare dietrofront dalla precedente location selezionata, che avrebbe avuto un costo mensile di circa 6mila euro.

Invece Salvini avrà gli uffici di ‘Lega per Salvini premier’, il suo partito sovranista e nazionale, nell’edificio di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e – soprattutto – dove è ospitato lo staff social di Matteo Salvini, guidato da Luca Morisi.

Fonte Adnkronos.com