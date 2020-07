Il testo della legge salva imprese da 160 milioni di euro ha avuto il via libera provvisorio delle commissioni Lavoro e Attività produttive, adesso si trova in terza commissione per il parere finanziario che arriverà alle 11, ma l’opposizione non ha ancora sciolto le riserve.

Alle 12.30 la seconda e la quinta si riuniranno di nuovo in seduta comune per l’ok definitivo. Il provvedimento entrerà in Aula nella seduta delle 16 solo se Pd, Progressiti, LeU ed M5s non chiederanno i dieci giorni previsti dal regolamento per la relazione di minoranza. E’ possibile che lo facciano. La minoranza ha chiesto la bonifica dal testo di alcune voci di spesa che non rispecchierebbero il carattere d’urgenza della misura.

Gli schieramenti trattano e lo faranno sino alla conferenza dei capigruppo in programma alle 13. All’ordine del giorno dell’Aula ci sono già l’accordo con la Bei per l’istituzione di un fondo da 200 milioni per le imprese e il rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2019.