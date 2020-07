Doppia bandiera blu per Quartu, che ha ottenuto il riconoscimento per il 2020 sia per il Poetto sia per Mari Pintau e lo stendardo è stato issato nella grande rotonda all’incrocio tra viale Colombo e viale Lungomare del Golfo. Un premio è arrivato anche per il porto di Marina di Capitana, categoria Approdi.

La cerimonia di ufficializzazione era avvenuta nello scorso mese di maggio, in maniera inusuale a causa dell’emergenza Coronavirus, con una conferenza on line. Ma sempre a causa della pandemia non era stato possibile issare subito le bandiere.

“È un riconoscimento prestigioso, anche in virtù del fatto che ci viene confermata ormai da anni. Dimostra che si è lavorato nella maniera giusta per garantire al nostro territorio una qualità e una sostenibilità sempre maggiori – dichiara l’assessora all’Ambiente Tiziana Terrana -. Penso alla qualità delle acque di balneazione, ma anche alla regolamentazione del traffico veicolare, alla sicurezza, ai servizi in spiaggia. Anche quest’anno, nonostante i mesi di lockdown, abbiamo lavorato in questa direzione, e il completamento dei lavori per la pulizia degli arenili dalle canne è solo l’ultimo dei risultati”.