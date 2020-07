Dal Comune, con un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Marcello Polastri e Loredana Lai, arriva la notizia della ripresa dei lavori, tra settembre e ottobre, per la nuova campagna archeologica sulla Sella del Diavolo alla riscoperta del Tempio di Astarte.

Dal dibattito in aula è emerso che sono stati già avviati i contatti con la facoltà di archeologia dell’Universitá di Cagliari. “Una risorsa che non può attendere oltre: è necessario – spiega Polastri – riprendere gli scavi mirati per nuove scoperte e infine valorizzare il colle e le cisterne sotterranee, creando percorsi archeo-culturali con passerelle e cartelli esplicativi: presto ci dedicheremo ad un percorso che dalla zona di viale Calamosca e della ex batteria antinave Prunas”.