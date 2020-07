Il batterista degli Scorpions ed ex dei Motorhead Mikey Dee, ha pubblicato nei social un post dopo un’intervista rilasciata da Don Dokken, nella quale dichiarava che Dee aveva contratto il coronavirus ed afferma:

“Voglio solo mettere in chiaro alcune voci sulla dichiarazione di Don Dokkens sulla mia situazione Corona. Ho preso Corona ed ero malato per circa 1 mese. Ora sono completamente recuperato da metà aprile. Stavo già suonando hockey e batteria entro la fine di aprile. Purtroppo il mio buon amico Don ha sbagliato qualche informazione. Non ho preso Corona in Australia, il virus è stato contratto in Svezia. Non ho perso 35 chili, ho perso 15 chili. Ma come ho appena detto, ora sono completamente recuperato e ho registrato anticorpi, quindi è fantastico. Non vedo l’ora che le cose tornino alla normalità così possiamo tornare in strada. Grazie ragazzi per l’attenzione e il mio cuore va a tutti quelli colpiti dalla situazione attuale in cui si trova il nostro mondo”.