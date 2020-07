“Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton”, queste le prime parole di Vito Crimi del Movimento Cinque Stelle a seguito della decisione presa dal Ministro De Micheli che aveva affermato : “Confermo che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al sindaco Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi, ma sulla vicenda c’è ancora l’ipotesi di revoca”.

Ma la replica del M5s non si fa attendere ed è durissima: “”Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton, questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane”, conclude Crimi.