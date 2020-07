Un 29enne di nazionalità senegalese è stato arrestato, a Sassari, dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari per violazione di domicilio e stalking: il ragazzo si era introdotto furtivamente nell’appartamento dell’ex fidanzata, nascondendosi dentro l’armadio nella camera da letto, ma è stato visto da alcuni abitanti della zona che hanno segnalato l’accaduto permettendo che il giovane venisse arrestato prima che potesse concretizzare i suoi intenti persecutori nei confronti della donna.

L’intervento della Polizia era stato sollecitato da alcuni vicini, che avevano notato l’uomo mentre si arrampicava sul pluviale del palazzo per poi introdursi nella casa in cui abita la sua ex. Non nuovo a comportamenti simili, il 29enne è stato fermato dagli agenti, entrati nell’abitazione con la padrona di casa, e trasferito nel carcere di Bancali.