Approda giovedì in Sardegna il giro di Italia on line del M5s, ottava tappa di un tour itinerante nelle piazze virtuali della Penisola per informare i cittadini su quanto realizzato dai pentastellati al governo del Paese. Appuntamento alle 20.30 con la puntata condotta da Paola Taverna e Danilo Toninelli, insieme ai portavoce sardi del Movimento in Parlamento, agli esponenti del Governo, agli europarlamentari e ai portavoce locali.

Sul palco virtuale saliranno, il sottosegretario ai Beni culturali e il Turismo Anna Laura Orrico, il sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza, il sottosegretario alle Politiche agricole e agroalimentari Giuseppe L’Abbate, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, l’eurodeputato Dino Giarrusso, i senatori Ettore Licheri e Gianni Marilotto, le deputate Mara Lapia ed Emanuela Corda, i portavoce locali e i sindaci di Porto Torres, Dorgali, Assemini e Carbonia, Sean Christian Wheeler, Maria Itria Fancello, Sabrina Licheri, Paola Massidda che racconteranno le loro esperienze nella gestione dell’emergenza Covid-19, delle ricadute territoriali e delle misure per ripartire. Tutto sulla pagina Facebook del M5s a questo link.