Nata nel web, da un’idea di Emanuele Ledda e la collaborazione artistica di Gemma Rumore, la radio in questi 4 anni si è radicalmente trasformata. Da radio web, a una ormai consolidata emittente radiofonica seguita e in costante crescita.

“Contiamo – si legge in una nota – uno staff di 15 ragazzi, tutti giovanissimi e molti anche alle prime armi. In 4 anni siamo riusciti ad accendere ben 3 frequenze in FM. Serviamo l’intero territorio di Carbonia e hinterland e tutta la parte del basso sulcis. Da qualche mese, il segnale viene ripetuto anche nella nostra frequenza di Capoterra”.

Radio Carbonia, la radio più giovane della città mineraria, nata il 2 luglio 2016 negli studi allestiti nella grande miniera di Serbariu di Carbonia festeggia 4 anni di attività.