Posti solo in corsia nel reparto di Geriatria e Gastroenterologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Lo denuncia la Cisl Fp di Sassari. “A fronte di 32 posti letto si aggiungono almeno sei barelle con altrettanti pazienti, parcheggiati alla bella meglio nelle stanze di degenza a due letti, soluzione organizzativa che dimostra inequivocabilmente l’incapacità di tutto il sistema sanitario cittadino nel governare i bisogni di salute”, sostiene il segretario territoriale Antonio Monni.

“Per non parlare poi dei rischi professionali a cui sono esposti medici, infermieri, oss e ausiliari, costretti a farsi un quattro per garantire le prestazioni sanitarie. Tutto questo alla faccia delle norme di sicurezza per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, nonché di quelle anti coronavirus”.