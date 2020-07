Mara Sanna, fino a oggi consigliera a Nuoro dell’M5s, ha deciso di lasciare il movimento. La notizia è stata data all’inizio del Consiglio comunale di Nuoro.

Non si conoscono le ragioni perché, come ha spiegato Sanna, “non sono motivazioni da riferire in Aula”. Ora la consigliera farà parte del gruppo Misto.

Sulla questione è intervenuta Patrizia Cadau, consigliera comunale di Oristano, sospesa dal M5s. “Conosco bene la passione di Mara – scrive Cadau – l’irrefrenabile energia con cui si è spesa nella sua attività politica, e i valori che l’hanno contraddistinta come persona e come consigliera. Conosco bene anche il clima irrespirabile, in Sardegna, che negli ultimi anni ha reso estenuante per molti di noi continuare a perseverare proprio in quei medesimi valori, traditi da una classe politica ossessionata dal proprio orticello e dal miracolo di aver vinto come alla lotteria un seggio in Parlamento”.

“Sono certa – scrive ancora Cadau – che la decisione di Mara sia sofferta e sia stata determinata dall’impossibilità di convivere con tanta becera ostilità e, non stento a credere, perfino una buona dose di bullismo. Un’ostilità stupida e livorosa finalizzata ad eliminare chiunque non si presti a piegarsi, a farsi manipolare per il tornaconto di qualcun altro. È un clima che vado denunciando da tempo, un accanimento personale e politico che ha fatto fuori consensi, attivisti, consiglieri, e che è determinato da un gruppetto di miracolati, privi di etica, di visione del futuro e della cosa pubblica”.

“Lo stesso clima – conclude – che mi vede bersaglio ormai da anni, e per cui mi ritrovo surrealmente “sospesa” senza alcuna motivazione, se non la delazione di facilitatori e parlamentari la cui unica occupazione è disturbare compulsivamente l’attività di chi, per passione e a titolo gratuito, porta avanti le idee con cui ci ha sempre messo la faccia.

A Mara Sanna, tutta la mia gratitudine per essere una collega con la schiena dritta e la mia solidarietà per tutto quello che avrà dovuto subire”.