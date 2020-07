Il Fondo dei fondi è legge. Questa sera il Consiglio regionale ha dato il via libera all’unanimità all’accordo con Regione-Banca europea degli investimenti che prevede l’istituzione di un fondo da 200 milioni di euro (100 li mette la Regione e 100 la Bei) a beneficio delle imprese per accedere al credito con facilità.

Queste le regole: 24 mesi di pre ammortamento e 15 anni per restituire prestiti fino a cinque milioni di euro. La concessione sarà a tasso zero con intervento regionale sotto forma di abbuono di interessi o di contributo in conto capitale sino alla concorrenza di 800mila euro. Possono accedere tutte le categorie economiche, aziende di qualsiasi dimensione, con particolare attenzione per i settori del turismo, dell’agroalimentare e della sanità. Lo strumento prevede l’accesso al credito anche per le aziende prive di merito bancario. In Aula l’assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino ha ricordato come la Regione sarda sia stata la prima in Italia a concludere l’accordo con la Bei. Inoltre, “non possiamo permetterci di rifiutare le opportunità che ci arrivano dall’Europa e i dati dell’economia sarda ci dicono che la crisi è strutturale e non soltanto emergenziale”, ha concluso.