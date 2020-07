“Sulla rete ferroviaria chiediamo con forza un investimento infrastrutturale importante che ci dia l’alta velocità, abbatta i tempi di percorrenza tra Cagliari e Sassari e Cagliari-Olbia, e inserisca Nuoro tra i capoluoghi toccati dalla rete ferrata”.

Così il presidente della Regione Christian Solinas durante l’audizione in commissione Trasporti alla Camera per fare il punto sullo stato dei Trasporti e della mobilità nell’Isola. “Mentre nel resto d’Italia e del mondo si pensa all’alta velocità, qui stiamo ancora parlando di elettrificazione – ha aggiunto Solinas – chiediamo dunque un ragionamento più chiaro per riallinearci al futuro, non possiamo stare a discutere di rettifiche di tracciato per sviluppare le velocità di punta dei pendolini diesel in servizio”.