Poker di scrittrici al Festival letterario diffuso Entula: Carla Fiorentino sarà a Budoni, poi a Cagliari e Uta. Silvia Bencivelli è attesa a Porto Torres, Graziella Monni a Nuoro e Ritanna Armeni a Silius.

Organizzato dall’associazione Lìberos, il festival si ripropone con appuntamenti all’aperto, nel rispetto della normativa anti Covid-19. Il 10 luglio la cagliaritana Carla Fiorentino presenta il romanzo “I tonni non nuotano in scatola” (Fandango, 2020) il 10 luglio a Budoni alle 21, piazzale esterno della Biblioteca Comunale; il 21 a Cagliari (ore 19) al chiosco Fico d’India nel Lungomare Poetto; il 23 a Uta, alle 20, in piazza S’Olivariu. Il 30 luglio sarà Porto Torres ad ospitare Silvia Bencivelli con “Le mie amiche streghe”. Il 6 agosto Graziella Monni sarà a Nuoro al Giardino Buscarini alle 18.30 per presentare “Gli amici di Emilio” (Mondadori).

Il 7 Entula si sposta a Silius dove la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni proporrà “Mara. Una donna del Novecento”. Nei prossimi giorni verranno fissate le date degli altri incontri. Sono ospiti di Éntula anche Milena Agus, che sceglie come ambientazione la Sardegna per “Un tempo gentile”, Davide Piras che racconta la leggenda vivente Gigi Riva, Fabio Geda, in uscita in autunno con l’atteso sequel di “Nel mare ci sono i coccodrilli”. E ancora, Francesco Trento, Fabio Stassi, Roberta Balestrucci, Roberta Corradin, Diego De Silva, Igiaba Scego, Marco Magnone, Cristina Caboni. Letteratura e ecologia. Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi del festival.