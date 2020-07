“Finito il bluff della maggioranza a guida Solinas”. Lo scrive Eugenio Lai, consigliere regionale in quota Leu, dopo l’annuncio della ministra De Micheli che il provvedimento di sblocco del progetto della strada Sassari-Alghero sarà in discussione ed approvazione nel prossimo consiglio dei Ministri.

“Ora è chiaro – scrive Lai – che l’unico progetto della maggioranza di centrodestra è quello della ripresa della cementificazione nelle coste sarde. Vergogna!”.

Lo sblocco del completamento della strada Sassari-Alghero avverrà quindi in Consiglio dei Ministri attraverso una decisione collegiale per superare l’impasse a seguito della bocciatura da parte della sovrintendenza del Mibact del tratto finale a 4 corsie.

La questione è stata oggetto di uno scontro in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione per una norma sul Piano paesaggistico (Ppr) che il centrodestra voleva approvare proprio per consentire la fine dell’infrastruttura viaria, ma che secondo il centrosinistra rappresenta solo il cavallo di Troia per nuove costruzioni sulle coste e nell’agro, espressamente vietate dal Ppr attualmente in vigore.