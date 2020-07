Vasto incendio all’interno di un’area privata a Selargius, vicino alla Statale 554: sono andate a fuoco materiali masserizie e carcasse d’auto. Le fiamme si sono inoltre propagate anche alla vegetazione circostante.

Sul posto i Vigili del Fuoco con varie squadre di pronto intervento:

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutta l’area coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri, gli agenti della Polizia locale di Selargius e gli uomini del Corpo Forestale Regionale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del personale dei Vigili del Fuoco.