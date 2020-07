“Il futuro dei tiratori scelti della poliziotti di Stato a Cagliari e Olbia è a rischio”. Lo denuncia il deputato di Fdi Salvatore Deidda, capogruppo in commissione e responsabile del Dipartimento Difesa, firmatartio di una interrogazione alla ministra dell’Interno , nsieme al collega Emanuele Prisco, “per capire quali iniziative intenda assumere al fine di garantire il mantenimento di tali unità non solo in Sardegna”.

La preoccupazione dei due parlamentari nasce dal fatto che “non è ancora stata bandita alcuna gara per l’acquisto dei nuovi armamenti e non sono stati programmati corsi di aggiornamento”. “I tiratori scelti della Polizia di Stato sono unità altamente specializzate impiegate nei servizi istituzionali al fine di prevenire e contrastare qualsiasi evento criminoso e garantire protezione e sicurezza – sottolinea Deidda – basta quindi tagli alla Difesa e al settore della Sicurezza.”