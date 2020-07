Sono tornati in funzione i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino, Castelsardo e di Monte Agnese ad Alghero. La ripresa è conseguente alla conclusione dell’intervento dell’Enas sull’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce gli impianti di acqua grezza.

I lavori avevano comportato il blocco del rifornimento ai potabilizzatori e la sospensione dell’erogazione di acqua potabile nei centri interessati. Quasi dappertutto il servizio è già a pieno regime, ma non in alcune zone di Sassari in cui le operazioni stanno richiedendo tempi maggiori, specie nelle vie a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete.