Dopo la cancellazione delle due date previste per quest’anno a causa dell’emergenza Covid, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production hanno annunciato il ritorno degli Skillet in Italia.

Un album certificato platino, uno doppio platino, due oro, quattro brani platino e uno oro, senza contare le nomination ai Grammy e infinite comparse in televisione e festival in giro per il globo: non c’è nulla che gli Skillet non abbiano conquistato. L’alt rock del quartetto americano si distanzia da tutto ciò che lo circonda per messaggi di devozione, resilienza e spirito di battaglia, intrisi di influenze hard rock e nu metal, che valgono lui l’uso del brano «Legendary» come sigla di WWE Raw.

16 GIUGNO 2021 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

17 GIUGNO 2021 | ROCK IN ROMA, ROMA