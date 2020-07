Vertenza Casa Serena a Iglesias, i sindacati Fp Cgil Sud Sardegna, Cisl Fp, Uil Tucs hanno deciso di confermare lo stato di agitazione “pur registrando positivamente un’apertura da parte della politica regionale sin qui silente, nonostante le innumerevoli sollecitazioni di natura sindacale e non solo”.

Dopo una videoconferenza con le parti e le istituzioni, i sindacati “hanno appreso che il presidente Christian Solinas e l’Assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino avrebbero manifestato la volontà di garantire un contributo economico straordinario per l’anno corrente per Casa Serena e strutturale per gli anni futuri per Margherita di Savoia, per far sì che il Comune di Iglesias non sia costretto a chiudere dei servizi socio assistenziali indispensabili per tutta la cittadinanza”.

La riunione si è conclusa con un altro piccolo rinvio per dare il tempo alle parti di incontrasi e la prossima riunione, per la conclusione della procedura di conciliazione in atto, sarà calendarizzato a metà della settimana prossima.

“Si deve andare – conclude la nota – oltre le enunciazioni di principio e bisogna quantificare l’impegno di spesa che si vuole garantire. Per questo motivo auspichiamo in tempi brevissimi un interlocuzione diretta tra il Sindaco Usai e l’Assessore Fasolino per meglio chiarire i contorni della vertenza. Per questo motivo si conferma lo stato di agitazione”.