“Il risparmio di nove milioni di euro, in questo particolare momento storico, non è un’opzione, è un imperativo morale a cui la politica è chiamata a rispondere in modo unitario e trasparente, senza tentennamenti”. È questo l’appello che il centrosinistra sardo fa alla Regione, che ha deciso di non accorpare nella stessa data il referendum sul taglio dei parlamentari (a settembre) insieme con gli appuntamenti elettorali tra ottobre e novembre, consentendo così di risparmiare 9 milioni di euro.

Le consigliere e i consiglieri comunali Marzia Cilloccu, Andrea Dettori, Matteo Lecis Cocco Ortu, Fabrizio Marcello, Rita Polo, Guido Portoghese e Camilla Soru (PD, Progetto Comune e Sinistra Per Cagliari) hanno così lanciato un sondaggio con un video-messaggio sui social.

Loro investirebbero i 9 milioni regionali risparmiati in: abbattimento costi mobilità studenti, università, scuola e famiglie, turismo, imprese, sanità e riqualificazione ambientale.