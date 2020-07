È ripartita la stagione turistica e con essa anche i furti della sabbia e delle conchiglie che colorano le spiagge di tutta l’Isola. A rendere noto dei primi turisti fermati all’aeroporto di Cagliari-Elmas è la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”, che pubblica anche le prime foto dei sequestri eseguiti: recuperati complessivamente circa 70 chili di materiale trafugato.

“Non sapevamo precisamente quando sarebbe ricominciato, ma avevamo la certezza che il vizio del saccheggio non sarebbe passato di moda – scrivono gli attivisti sul social – Un pò in ritardo e sicuramente più fiacca delle scorse, sarà certamente una stagione ricca di soddisfazioni”. Come è possibile notare nelle foto pubblicate dalla pagina, i sacchetti sono pieni di sabbia e le scatole stracolme di conchiglie e pietre rubate soprattutto dalle spiagge del sud Sardegna.

Sequestri analoghi sarebbero scattati anche in Costa Smeralda. Al momento nessuna multa ai trasgressori scoperti a Cagliari, solo una segnalazione alla Polizia di frontiera: si aspetta infatti la firma di un apposito protocollo tra Regione, Corpo forestale e società di gestione dell’aeroporto.

Il post della pagina Facebook ‘Sardegna Rubata e Depredata’