“La maggioranza sardo-leghista è stata definitivamente smascherata”. Lo scrive Roberto Li Gioi, consigliere regionale del M5s. “La realizzazione si legge – della Sassari-Alghero era una ridicola scusa per abbattere tutti i vincoli del Ppr.

“Lo sblocco del completamento della strada Sassari-Alghero – cita l’Ansa – infrastruttura fondamentale per il nord della Sardegna, avverrà in Consiglio dei Ministri attraverso una decisione collegiale per superare le difformità di pareri delle amministrazioni che finora hanno impedito di concludere l’opera”.

“Lo abbiamo dichiarato sin dal primo giorno” conclude Roberto Li Gioi. “La nostra posizione non è ideologica. Lo ripeto. Il Ppr va rimodulato. Ma non può essere violentato con una norma che ha come unico intento quello di sfamare inusitati appetiti cementificatori. Proseguiamo sulla nostra strada”.