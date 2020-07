Da lunedì 13 riaprono tutti gli ambulatori dell’Aou di Sassari. I pazienti potranno nuovamente riprendere le visite specialistiche: chi si trova in lista d’attesa verrà contattato dagli ambulatori stessi e le visite verranno stabilite in base ai codici di priorità dei pazienti o secondo le nuove tempistiche che prevedono l’effettuazione della sanificazione tra una visita e l’altra.

Negli ingressi ci saranno dei check point nei quali si potranno effettuare verifiche sugli appuntamenti. Gli ingressi verranno contingentati e controllati da personale e vigilanza, insieme alla misurazione della temperatura attraverso i termo-scanner e verificheranno che l’utente indossi la mascherina chirurgica. E ancora, sarà obbligatorio igienizzare le mani in ingresso e in uscita. Importante, i pazienti potranno entrare in ospedale solo se dimostreranno di avere l’appuntamento per quella giornata e per quell’orario.