Alitalia riprenderà a volare su Milano Linate dal 24 luglio ed effettuerà, almeno al principio, solo i collegamenti della Continuità Territoriale con la Sardegna. Lo rende noto la Compagnia.

Dal primo agosto la compagnia aerea opererà su Linate tutte le altre rotte domestiche e internazionali, nel rispetto del limite ai movimenti orari sul city airport milanese. In dettaglio – afferma la nota stampa della compagnia – ad agosto Alitalia collegherà l’hub di Roma Fiumicino a 51 destinazioni domestiche e internazionali con circa 1.055 voli settimanali. E ne aggiungerà anche altri, come da Fiumicino a Malaga, Algeri, Il Cairo (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Marsiglia e Tel Aviv (10 voli alla settimana su entrambi gli aeroporti), oltre a nuovi voli stagionali estivi per Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù, Cefalonia, Heraklion (Creta), Rodi, Mykonos (4 servizi alla settimana con ognuno di questi aeroporti) e Zante (2 voli alla settimana).

Sempre dall’1 agosto aumenterà il numero di frequenze da Fiumicino a New York (da 8 a 14 voli alla settimana), Atene (da 2 a 4 voli giornalieri), Francoforte, Amsterdam, Ginevra, Monaco, Tunisi (da 10 a 14 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Malta, Nizza e Tirana (da 6 a 14 voli alla settimana per ognuno di questi scali). Con la ripresa delle attività sull’aeroporto di Linate, da agosto Alitalia ricomincerà a collegare Roma a entrambi gli scali di Milano, Linate.