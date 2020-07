Le forze politiche del Consiglio regionale hanno presentato una mozione (con prima firma Michele Cossa dei Riformatori), per impegnare il presidente della Regione Christian Solinas ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché nei due decreti sia inserito un emendamento ad hoc: “Nelle more della reintroduzione in Costituzione del principio di insularità, i provvedimenti normativi in itinere adotteranno misure volte a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a rimuovere gli squilibri economici e sociali nelle isole e specialmente nelle isole minori”.

Il punto, in altre parole, è far accelerare il cammino del riconoscimento dell’Insularità per la Sardegna. Come? L’Assemblea chiede che nei due decreti Rilancio e Semplificazione siano comprese misure per rimuovere gli squilibri legati alla condizione di svantaggio delle isole.

Inoltre, si legge sempre nella mozione, “nell’attuazione dei provvedimenti normativi già approvati possono essere applicate deroghe per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma”.