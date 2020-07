La compagnia aerea Vueling riprende il collegamento aereo diretto tra Alghero e Barcellona. Il primo volo sarà mercoledì 5 agosto e per tutto il mese i collegamenti con la città spagnola saranno due a settimana, il mercoledì e il venerdì.

“Siamo felici di poter tornare a volare da Alghero e offrire ai nostri clienti la possibilità di riprendere a viaggiare verso l’Europa”, commenta Charlotte Dumesnil, director of international markets development di Vueling. “Durante l’attesa ci siamo preparati al meglio, abbiamo adottato severe misure per la sicurezza e l’igiene sia a bordo dei nostri aerei sia durante le operazioni a terra, a partire dalla coda per il check-in, per garantire ai nostri passeggeri voli sicuri”.