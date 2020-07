Un bus del Ctm mentre percorreva via Is Maglias all’altezza di via Monte Sabotino si é scontrato con una Citroen c3 guidata da una donna di 30 anni residente a Cagliari.

La 30enne é stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

La Polizia Locale è intervenuta per i rilievi di legge.