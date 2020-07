Disalimentazione di utenze elettriche nel quartiere Castello

Lunedì 13 luglio, dalle ore 8,30 alle ore 15,30, e mercoledì 5 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 16, la Società @-distribuzione provvederà a disalimentare circa 400 utenze di bassa tensione nel quartiere Castello, Via Genovesi – Via Università, per consentire alcuni interventi urgenti sulle apparecchiature di comando e distribuzione della rete di Media Tensione.

Il lavoro ha carattere d’urgenza per poter garantire il servizio elettrico a circa 1500 utenze.