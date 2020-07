Nell’ambito delle modifiche all’impianto della Legge Statutaria, ci sarà spazio per l’istituzione dell’assessorato alle Pari Opportunità, che, insieme all’istituzione della Commissione Consiliare regionale, rappresenta uno dei punti qualificanti della Carta di Impegni presentata dal Coordinamento 3-Donne di Sardegna al presidente della Regione Christian Solinas che ha preso impegni in tal senso.

“Esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per le importanti novità emerse nell’incontro con il presidente Solinas, che ci ha informato sulle azioni avviate per dare seguito alla Carta di Impegni per la Parità, da lui sottoscritta, in occasione delle elezioni regionali: ci pare di poter dire, a buon diritto, che la ‘questione femminile’ assume priorità nell’agenda del Presidente, in un momento particolarmente difficile per la condizione delle donne – hanno dichiarato Carmìna Conte, presidente, Pupa Tarantini, presidente onoraria e Carla Puligheddu, vice presidente dell’associazione – Il piano straordinario per l’occupazione femminile con adeguato incremento dei servizi socio-assistenziali, gravemente carenti; la salute delle donne, l’attuazione delle Brest Unit, la prevenzione dei tumori femminili,con particolare attenzione alla oncologia di Oristano, gravemente depotenziata con disagi insostenibili per lepazienti e i loro familiari; l’attivazione dell’Osservatorio sulla Violenza di Genere, vitale in una regioneche, con 3 femminicidi su 35 dall’inizio dell’anno, è fra quelle a maggiore incidenza in Italia; e non ultima,ma prioritaria, la partecipazione paritaria delle donne ai luoghi decisionali, affinchè non accadano mai più vicende deprecabili come l’elezione del cda di Abbanoa, privo di donne, in spregio allo stesso Statuto, sono gli argomenti discussi col governatore. Ci pare di poter dire – hanno concluso – di essere riuscite a realizzare col Presidente un rapporto di reciproca stima e fiducia, teso a tradurre quanto sottoscritto nella Carta di Impegni per la Parità. Abbiamo colto nelle parole del Presidente intenzioni sincere e la volontà di intervenire con proposte incisive”.