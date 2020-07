Domenica 5 luglio un giovane senegalese di 32 anni aveva ferito con una coltellata al braccio un connazionale 35enne nel centro di Cagliari.

La cameriera di un bar aveva prontamente soccorso il ferito e chiamato il 113. Gli agenti della squadra volante, accorsi tempestivamente sul posto, hanno constatato che la vittima dell’aggressione era stata ferita perché aveva cercato di bloccare il connazionale mentre usciva dal bar dopo aver fatto colazione, senza pagare il conto.

Nella serata di giovedì 9 luglio l’aggressore è stato visto dalla vittima in piazza del Carmine e il 35enne ha immediatamente chiamato il 113. Gli agenti della squadra volante hanno bloccato il 32enne e dopo averlo portato in Questura lo hanno denunciato per lesioni aggravate.