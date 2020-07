“Premesso che la mia non vorrà essere una giustificazione verso l’inciviltà di molti cittadini e l’ineducazione di molti ragazzini che spesso si rendono protagonisti di ciò che ho documentato con le mie foto, comportamenti del tutto ingiustificabili, vi scrivo conscia di non essere la prima persona e forse purtroppo nemmeno l’ultima a denunciare il degrado che regna oramai da tempo immemorabile in piazza Garibaldi, per riportare lo sconcerto dei cittadini verso un’amministrazione che pare totalmente disinteressata al benessere della città“, inizia così l’email-denuncia inviata alla redazione da una lettrice, che racconta, attraverso le sue parole e le foto scattate a una delle piazze centrali e più frequentate del capoluogo, lo stato di degrado del luogo e il disagio che gli abitanti, soprattutto della zona e i turisti sono costretti a vivere, a causa dei comportamenti incivili di molti e di un’amministrazione assente, forse troppo in un periodo in cui le bellezze nostrane andrebbero valorizzate quanto più possibile per far ingranare l’agognata stagione estiva tanto aspettata e desiderata in particolar modo dal settore turistico, fra i più colpiti dall’emergenza coronavirus.

“Assisto disgustata all’abbandono che gli attuali amministratori hanno posto in essere nei confronti di una delle piazze riqualificate in maniera eccellente dalla precedente amministrazione. Una piazza che prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione veniva sottoposta a quotidiana pulizia da parte di una squadra di addetti. Una piazza che era diventata il fulcro della città, punto nevralgico per chi dopo una passeggiata per le vie dello shopping voleva rilassarsi. Una piazza che era diventata a misura di bambino, dove i piccoli potevano giocare in tutta sicurezza permettendo anche ai genitori di godere di un pò di relax all’aria aperta – si legge nella denuncia – i cestini dell’immondizia venivano svuotati ogni giorno, capitava di vedere l’operatore non solo la mattina, ma anche il pomeriggio, la pavimentazione veniva ripulita ogni mattina con strumenti ad hoc, il prato liberato da foglie e cartacce, l’area bimbi sempre pulita e curata“.

Oggi invece la situazione è completamente cambiata: “Da un anno a questa parte è sotto gli occhi di tutti il cambio di gestione. La piazza è totalmente abbandonata a se stessa. Ogni giorno vengono piazzate nuove transenne a delimitare le aree del pavimento che ha ceduto e che nessuno provvede a ripristinarlo. Non c’è più nessun operatore che provvede alla sua pulizia e/o alla sostituzione delle buste dai cestini dell’immondizia. La piazza si presenta perennemente sporca e piena di rifiuti anche pericolosi, considerato che sul pavimento sono facilmente individuabili montagne di schegge di vetro. Non è più un luogo sicuro per i bambini. Orde di ragazzini vandalizzano ogni giorno il luogo e si è costretti ad assistere a spettacoli come risse, degrado, sporcizia, spesso i ‘nuovi frequentatori’ fanno uso di droghe leggere sotto gli occhi di tutti e soprattutto senza che vi sia il minimo controllo da parte delle autorità competenti. Questa mattina alle 8 si presentava come nelle foto che vi allego e nel raggio di km è stato impossibile individuare un addetto alla sua pulizia. Mi domando che fine facciano i soldi delle tasse che versiamo al Comune anche per questi servizi“.

Se lo chiedono in tanti che fine facciano i soldi versati dai cittadini, ma gli abitanti si accontenterebbero anche solo di una celere risposta da parte dell’amministrazione comunale di Cagliari, affinchè si trovi una soluzione al problema degrado nel pieno centro della città.

