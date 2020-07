Intervento della squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, intorno alle 18:00, per l’incendio di un’autovettura sulla strada statale 130 all’altezza del km 30 nel territorio del comune di Siliqua.

Il conducente del veicolo si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo e si è fermato in una piazzola di sosta, si è allontanato dal veicolo, si è messo in sicurezza e ha tempestivamente allertato i soccorsi.

Gli operatori Vvf all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un’APS hanno spento le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le probabili cause ancora da accertare sono probabilmente da ricercare in un problema elettrico o surriscaldamento di parti meccaniche o elettriche.